Dagli inviati Tentativo della Fiorentina per Dany Mota, no del Monza

Il Monza ha detto di no per Dany Mota. La Fiorentina aveva chiesto informazioni nelle ultime ore per sostituire Sottil, in direzione Milan.

L'esterno classe 1999 della Fiorentina ha raggiunto un accordo con il Milan, ma la Fiorentina prima di lasciarlo partire deve trovare un sostituto.