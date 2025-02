Il Milan punta Sottil e intanto chiude per Joao Felix: accordo col Chelsea

vedi letture

Dopo giorni di trattative ed intermediazioni è arrivato quasi sul gong finale l'accordo tra Milan e Chelsea per il prestito di Joao Felix. Lo riporta Milannews che spiega come il portoghese sia il secondo rinforzo offensivo per Conceiçao dopo Santiago Gimenez ufficializzato proprio oggi pomeriggio. Un'operazione da circa 10 milioni complessivi tra prestito e salario del giocatore, coperto dai rossoneri.

Per Sottil dipende dalla Fiorentina

Per quanto riguarda la trattativa con la Fiorentina per Riccardo Sottil, club e giocatore hanno già l'accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni di euro ma ora sta al club gigliato riuscire a trovare un sostituto entro il gong delle 24.