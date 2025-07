FirenzeViola Paperone Kean: il rinnovo coi viola lo farebbe entrare nella top-10 degli italiani più pagati al mondo

Il futuro di Moise Kean, giorno dopo giorno, sembra sempre più destinato a tingersi stabilmente di viola. L’attaccante, per il quale fino a pochi giorni fa sembrava disposta a far sul serio solo l’Al Qadsiah (salvo poi puntare su Mateo Retegui, visti i tentennamenti del classe 2000) e a cui per adesso né Manchester United né l’Al Hilal di Inzaghi hanno presentato un offerta formale, resta al centro di una strategia ben precisa della Fiorentina, che è determinata a blindarlo con un nuovo contratto a lungo termine, da formalizzare subito dopo il 15 luglio, quando scadrà la clausola rescissoria da 52 milioni di euro attualmente presente nel suo accordo. Ancor tre giorni di pazienza, dunque, ma la fumata viola sembra dietro l’angolo.

L’offerta di Rocco

Sul tavolo ci sarebbe (e non da ora, visto che Rocco Commisso già ad aprile - a Cagliari - aveva parlato con il centravanti dell’ipotesi di un adeguamento) un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra che confermerebbe la centralità del centravanti nel progetto tecnico sia del club viola che del nuovo allenatore Stefano Pioli, che tante volte nel corso di queste settimane si è confrontato telefonicamente con il numero 20. In attesa di sciogliere le sue riserve (è probabile che Kean fino a martedì sera non vorrà dire nulla, né lanciare segnali via social), va registrato da parte dell’entourage del giocatore un forte apprezzamento per come la Fiorentina sarebbe disposta a premiare il rendimento del bomber. Un passo in avanti concreto, insomma, che non è passato inosservato.

Nella top-10

Nel caso in cui Moise dunque rinnovasse, entrerebbe ufficialmente nella top-10 dei calciatori italiani più pagati al mondo. Raggiungerebbe intanto colleghi come Federico Dimarco (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma) e Riccardo Calafiori (Arsenal), tutti attualmente a quota 4 milioni netti l’anno. Una soglia simbolica, che segnerebbe però l’ingresso nel ristretto club degli azzurri d’élite in termini economici. In cima a questa speciale classifica c’è Marco Verratti, che grazie al contratto faraonico con l’Al-Duhail in Qatar percepisce 30 milioni netti a stagione. Al secondo posto si piazza Mateo Retegui, passato di recente all’Al Qadsiah (Arabia Saudita), dove guadagnerà 20 milioni netti all’anno. Terza posizione per Sandro Tonali, che percepisce 8 milioni netti con il Newcastle.

Dal 4° al 7° posto

E gli altri? La medaglia di legno (ovvero il 4° posto) di questa speciale classifica va a un ex viola come Federico Chiesa (che al Liverpool guadagna 7,5 milioni) mentre subito dopo, tra il 5° e il 7° posto, troviamo rispettivamente Donnarumma (Psg) a 7 milioni, Barella (Inter) a 6,5 e Bastoni (Inter) con 5,5. Subito dopo, come detto, i giocatori a quota 4, ai quali presto - se vorrà - potrà unirsi proprio Kean.