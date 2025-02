"Il no di Commisso sarebbe clamoroso". La Gazzetta su Comuzzo-Napoli

Sarà la Fiorentina a decidere il destino di Pietro Comuzzo, 19enne difensore entrato nelle mire del Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso si sta orientando verso un no che la rosea definisce "clamoroso", perché 35 milioni rappresentano una cifra ragguardevole. Il braccio di ferro per arrivare fino a 40 milioni potrebbe non produrre effetti: Aurelio De Laurentiis ha posto un limite che Manna ha voluto sottolineare ieri sera prima della partita del Napoli contro la Roma.

L'offerta del Napoli

L'offerta del Napoli è di tutto rispetto: sarebbero 5 milioni immediatamente, 25 a giugno, altri 5 con bonus che si possono raggiungere o anche no, ma che comunque stanno lì. Alla Fiorentina al momento questa offerta non è stata ritenuta sufficiente per prendersi la responsabilità di cedere un giovane di grandi prospettiva, ma che ha 24 presenze nel proprio curriculum vitae. L'investimento che ad ora - scrive La Gazzetta - il Napoli considera come il massimo è 35 milioni, non un centesimo in più e neanche uno in meno.