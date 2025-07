FirenzeViola La Fiorentina conferma e puntella i centrali: con l'addio di Valentini ne dovrebbe arrivare un altro

vedi letture

Come da idee del club, la Fiorentina ha confermato essenzialmente il suo pacchetto difensori della passata stagione, mantenendo saldamente il controllo sui quattro tenori che hanno composto la retroguardia di Palladino fino poche settimane fa, neanche con cattivi risultati. Però, rispecchiando la volontà di puntellare la rosa, anche il reparto da ritoccare meno ha subito comunque qualche variazione e qualche altra la dovrebbe subire nelle prossime ore di trattative.

Un blocco stabile su cui costruire

Si inizia però dalle certezze, quelle di cui la dirigenza sapeva di disporre almeno per ciò che interessa la difesa. Dove Ranieri, Pongracic, Pablo Mari e Comuzzo non solo hanno garantito una discreta solidità alla formazione, ma conservano anche quel giusto di mix di esperienza internazionale e gioventù ascendente - a cui si somma anche un tocco di sana italianità che non guasta mai, specie nella filosofia dell’era Commisso - che saranno da timone della Fiorentina del futuro, componendo un parco difensori di tutto rispetto e che si è fatto valere già sotto l’egida di Palladino.

Moreno e Valentini via, altra new entry

Dai quattro moschettieri ripartirà Stefano Pioli, rispecchiando le idee della società che dall’alba del mercato ha pensato subito di confermare il blocco in questione. A cui però doveva esser fatto qualche lieve ritocco che già è iniziato con la cessione di Matias Moreno (tutti i dettagli, anticipati da FirenzeViola.it). Un addio a cui dovrebbe far seguito quello del connazionale Nicolas Valentini, che nonostante la voglia di apparire in maglia viola sarà un’altra volta lasciato andare a trovare spazio altrove, con i piani di Pradè e Goretti che prevedono la fuoriuscita dell’ex Boca sia per crescere ulteriormente che per la presenza già di tre mancini su un totale di cinque attuale a comporre il reparto, facendo spazio molto probabilmente a un sesto elemento che andrà a concludere i lavori sulla retroguardia. In tal senso è a buon punto la trattativa che dovrebbe portare Valentini a vestire nuovamente i colori del Verona (ne ha parlato lo stesso Zanetti, suo allenatore scaligero e che lo aspetta nuovamente) mentre la Fiorentina lavora sotto traccia a un’ultima new entry.