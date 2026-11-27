Dodo-Sottil, esuberi da piazzare. In inverno cercano nuove avventure

Non ci sono soltanto gli acquisti nei pensieri della Fiorentina in vista del mercato invernale. La società viola dovrà infatti affrontare anche alcune situazioni in uscita, a partire da quelle che riguardano Dodô e Riccardo Sottil. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2027 e il loro futuro sembra ormai lontano da Firenze, seppur per ragioni differenti. Il brasiliano, nonostante abbia avuto un ruolo importante nella squadra, è in attesa di un'offerta e di una nuova avventura che possa convincerlo a cambiare maglia. La sua situazione potrebbe sbloccarsi già a febbraio, con la possibilità di lasciare la Fiorentina prima della scadenza contrattuale.

Diverso, invece, il caso di Sottil, ormai ai margini del progetto tecnico viola. L'esterno continua ad allenarsi separatamente dal resto del gruppo ed è diventato di fatto un fuori rosa permanente. Anche per lui si attende una possibile soluzione, con la sessione invernale che potrebbe rappresentare l'occasione per trovare una nuova sistemazione. La dirigenza dovrà quindi lavorare anche sul fronte delle cessioni, cercando di risolvere due situazioni che rischiano di trascinarsi fino alla prossima estate.