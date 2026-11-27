"La sveglia è suonata". Ritiro condiviso, ecco cosa filtra secondo il Corriere Fiorentino

"Pare che la sveglia sia suonata". È questo il concetto che, come riporta il Corriere Fiorentino, filtra dal Viola Park dopo il confronto avvenuto lunedì sera, in seguito alla pesante sconfitta contro il Monza. La trasferta di Udine si preannuncia particolarmente delicata per Vanoli e potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro della sua gestione. Il ritiro, iniziato ieri e condiviso da società, allenatore e giocatori, non vuole essere una punizione, ma un'occasione per ritrovare compattezza e prendere piena coscienza della situazione. Durante il faccia a faccia, tecnico e capitano hanno chiesto a tutti di assumersi le proprie responsabilità, ribadendo un concetto fondamentale: "Non se ne esce come singoli, ma solo come squadra". Un messaggio rivolto soprattutto ai giocatori di maggiore talento, chiamati a mettere da parte le iniziative individuali e a puntare maggiormente sulla collaborazione.

Il programma del ritiro viola

Il programma del ritiro prevede allenamenti sul campo, lavoro in palestra e momenti da trascorrere insieme, oltre a una lunga analisi video della partita contro il Monza. Sul piano tattico, Vanoli sembra orientato a tornare al 4-3-3, inserendo un centrocampista in più: al momento il principale candidato è Brescianini, mentre Atta potrebbe rappresentare un'alternativa una volta recuperata la migliore condizione. Più complicata, invece, la possibilità di passare alla difesa a tre, considerando le assenze di due centrali su quattro e la necessità di avere maggiori alternative nel reparto. Se ne potrebbe riparlare nelle prossime settimane. Intanto preoccupano le condizioni di Viery: gli esami specialistici hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro che potrebbe tenerlo lontano dal campo fino a Natale. Tutta l'attenzione, adesso, è rivolta alla sfida di domenica contro l'Udinese, nella quale la Fiorentina sarà chiamata a dare una prima risposta concreta.