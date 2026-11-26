Un centrocampista in più, Atta cerca minuti: il piano tattico viola per Udine

Con l'inizio del ritiro al Viola Park Vanoli lavorerà per trovare una Fiorentina più compatta ed equilibrata. L'idea, spiega il Corriere dello Sport-Stadio, è quella di aggiungere un centrocampista per dare maggiore copertura alla squadra, rinunciando a uno dei giocatori offensivi. In particolare, l'impiego contemporaneo di Mastantuono, Gonçalves, Njie e Pellegrino (con Gnonto al posto dello svedese a Monza) viene considerato poco sostenibile alla luce delle difficoltà difensive mostrate finora. Il principale indiziato a perdere spazio è Pedro Gonçalves, mentre Marco Brescianini potrebbe diventare l'uomo incaricato di garantire maggiore equilibrio in mediana. Con Ndour possibile mezzala, resta aperto il ballottaggio tra Oulai e Fagioli in vista della trasferta di Udine.

Sul fronte degli indisponibili, Atta punta a ritrovare minuti proprio contro la sua ex squadra, dopo il rientro tra i convocati a Monza. Non saranno invece ancora a disposizione Pongracic e Viery, uscito anzitempo nell'ultima gara per un problema alla coscia e atteso oggi dagli esami strumentali. Le assenze in difesa rendono inoltre difficile pensare a un passaggio alla linea a tre: al momento, infatti, gli unici centrali disponibili sono Dragusin e Ranieri.