Basta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita

Consegno questo articolo in diretta, mi auguro solo che in sala stampa Vanoli poi non dica ‘abbiamo giocato una grande partita’. Dentro e fuori il Viola Park non finiamo mai di stupirci per quello che vediamo o sentiamo: secondo me vivono in un mondo parallelo a cinque stelle. Nella vita reale in molti si vergognerebbero, laggiù invece molti sorrisi patinati.

La settima sconfitta in campionato è gravissima, non solo per la dimensione. Una figuraccia colossale. La rosa del Monza vale un terzo rispetto a quella della Fiorentina (valori Transfermarkt) ma in campo la squadra di Juric ha fame e si vede. La Fiorentina invece si specchia in se stessa, dura una ventina di minuti e poi si sgonfia, sparisce, diventa un insulto per chi si aspettava di vederla ripartire all’inizio di un miniciclo contro avversari alla portata. Questa sconfitta è una pietra tombale sulle speranze di trovare un senso meno malinconico a questa stagione e la conferma che la Fiorentina non è ancora una squadra e forse mai lo diventerà. Un po’ di talento e palleggio portati in giro, ma poi fragilità ripetute e zero idee.

La difesa, ancora una volta, sul banco degli imputati e allora viene da pensare che anche Kouadio avrebbe fatto comodo. Magari contro Varela (11 gol) che il Monza ha pagato due milioni e mezzo scovandolo nel Benfica. Fischieranno le orecchie a chi stacca gli assegni a New York? Mah. Bravo chi ci capisce qualcosa. Anche su questo ormai abbiamo qualche dubbio, non capendo come fa una proprietà a investire così tanto - bilancio 2025-26 in rosso profondissimo - senza pretendere in cambio segnali di crescita. E Paratici? Finora ha taciuto, suppongo in grande difficoltà. E Vanoli? E gli altri dirigenti viola? Sembra che nessuno si renda conto della piega che sta prendendo anche questa stagione. La frustrazione - almeno la mia - è totale. Ma ora vedo che anche i tifosi, almeno quelli presenti a Monza, hanno deciso di cambiare atteggiamento. Forse servirà più di quello super comprensivo che abbiamo visto negli ultimi anni?

Siamo al nulla, anzi meno, anche perché Vanoli ha straparlato di equilibrio e la Fiorentina ha subito troppo a lungo il centrocampo del Monza come se fosse quello del Real.

Eppure nel primo tempo - lampettino negli occhi - la Fiorentina era partita bene, con una buona pressione alta e tre occasioni (Oulai, Jimenez, Joao Mario) prima di cedere il campo al Monza. Un problema serio: mezz’ora tenuta benino, poi perdita delle distanze. Molte più corse, che idee. Centrocampo sfaldato, con Ndour scivolato a destra e ampi spazi per Akinsanmiro e Colombo. Il Monza ha preso coraggio e dopo un paio di azioni collettive di ha provato con Birindelli, poi Oulai ha giocato a pallanuoto sul destro in area di Varela: fallo chiaro e gol su rigore dell’ex Benfica (10 reti), pagato la bellezza di due milioni e mezzo.

E le scelte di formazione? All’inizio Nije era andato in panchina insieme a Ranieri. Se per il primo le avvisaglie c’erano state in abbondanza (piccolo fastidio in Nazionale), la conferma di Viery aveva abbastanza stupito, considerate le ultime prestazioni accanto a Dragusin. Poi l’infortunio al 27’ ha lasciato spazio a Ranieri, come abbiamo visto.

E ora? Il calendario in teoria concede tre partite abbordabili, ammesso che in serie A le difficoltà non spuntino ovunque. Anche contro Udinese in trasferta, Cagliari al Franchi e Parma al Tardini? Il calendario viola è stato molto più complesso prima, sarebbe per la Fiorentina il caso di farlo vedere anche gli altri, il talento di cui si parla assai e a questo punto suppongo a sproposito. Poi (16 dicembre) ci saranno gli Ottavi di finale di Coppa Italia al Maradona contro il Napoli. E questo cammino, lo sappiamo bene, rischia di essere l’unico vero obiettivo stagionale per una Fiorentina ripartita dopo una rivoluzione in grande stile, almeno per gli investimenti fatti dal club. Sul campo, parecchie macerie.

Che noia e frustrazione, quando si parla di quello che succede dentro il Viola Park. Anche perché nessuno lo sa bene, cosa succede. E visti i risultati, forse è meglio così.