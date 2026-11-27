Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 27 novembre 2026.
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Rassegna stampa
La Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatoredi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
Vanoli, Udine non è un ultimatum. Dal faccia a faccia alle richieste: le idee del club sull'allenatore
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
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