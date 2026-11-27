FirenzeViola Il punto sugli infortunati viola: tegola Viery. Pongracic adesso punta il Cagliari

Gli esami hanno confermato la lesione alla coscia del brasiliano. Il croato lavora ancora a parte, Parisi verso i primi minuti con la Primavera

A Udine la Fiorentina si presenterà con due centrali di ruolo. Lo stop di Viery, uscito nel primo tempo della sfida di Monza e sostituito da Ranieri, si è rivelato più serio di quanto si sperasse. Gli esami hanno evidenziato una lesione al capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano ha già iniziato la riabilitazione al Viola Park e sarà rivalutato nelle prossime settimane. Per domenica, dunque, Vanoli dovrà affidarsi a Dragusin e Ranieri.

Pongracic, obiettivo Cagliari

Marin Pongracic è stato tra i primi ad arrivare al Viola Park nel giorno in cui è scattato il ritiro. Il croato continua a lavorare a parte per smaltire la lesione miofasciale al bicipite femorale della coscia destra rimediata contro l’Inter a San Siro. Salterà anche la trasferta in Friuli, mentre la gara successiva, contro il Cagliari, potrebbe essere quella del ritorno tra i convocati. A decidere saranno i progressi dei prossimi giorni di lavoro con lo staff al Viola Park

Parisi, prima il passaggio in Primavera

Più graduale il percorso di Fabiano Parisi, ancora impegnato nel lavoro individuale dopo l’operazione al crociato anteriore del ginocchio destro. Per il terzino, fermo da maggio, l’ipotesi è quella di ritrovare i primi minuti con la Primavera di Andreazzoli. Sarà il modo per riprendere confidenza con il ritmo partita prima di tornare a disposizione di Vanoli, con metà dicembre come possibile orizzonte per il rientro in prima squadra.