Lutto nel mondo del calcio: addio a Juary, ex simbolo di Avellino e Porto

Lutto nel mondo del calcio, che ha perso in queste ore Juary Jorge dos Santos Filho, ex attaccante brasiliano di Avellino e Porto, scomparso giovedì 27 novembre 2026 a Poços de Caldas, nello Stato brasiliano del Minas Gerais. Aveva 67 anni. La notizia è stata confermata dal Santos, club nel quale era cresciuto e con cui aveva conquistato il campionato paulista nel 1978.

Arrivato ad Avellino nell'estate del 1980, dopo la riapertura delle frontiere agli stranieri, Juary ha vestito la maglia biancoverde per due stagioni, collezionando 34 presenze e 13 gol in campionato. È rimasto nel cuore dei tifosi anche per la sua particolare esultanza: dopo ogni rete correva verso la bandierina del calcio d'angolo e festeggiava ballando la samba. In seguito ha giocato con Inter, Ascoli e Cremonese, prima di vivere il momento più importante della carriera al Porto. Nel 1987, nella finale di Coppa dei Campioni contro il Bayern Monaco a Vienna, realizzò il gol del definitivo 2-1, tre minuti dopo il pareggio di Madjer, contribuendo alla conquista della prima Coppa dei Campioni nella storia del club portoghese.