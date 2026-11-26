La Fiorentina che vorrei: bocciati Ferrari e Vanoli, Paratici confermato ma sotto un Direttore generale alla Marotta, Prandelli d.t. e Baldini allenatore

L'editoriale di Luca Calamai per Firenzeviola.it

Non è ancora il 25 dicembre. Non è ancora il tempo di scrivere letterine a Babbo Natale. Però sogno tanti regali per una Fiorentina finalmente organizzata, competitiva, con valori in ogni comparto e con figure in grado di spiegare il senso di essere fiorentini. Chiedo troppo? Forse. Ma voglio ribellarmi alla mediocrità che accompagna da anni il mondo viola. Ci accontentiamo di raccattare per terra qualche mollichina di pane (tradotto, un paio di finali di quella coppa infinta che si chiama Conference League) ignorando la nostra storia, la classifica assoluta della Serie A (davanti alla quale oggi dobbiamo arrossire), l'infinito elenco di campioni che hanno indossato la maglia viola. La supersquadra dei cento anni viola vincerebbe scudetti e Champions.

I bocciati

E allora avanti con la letterina a Babbo Natale. Intanto partiamo da chi non vorrei rivedere la prossima stagione nella Fiorentina. Credo che sia arrivato il momento di salutare il direttore Ferrari. E' l'unico rimasto del vecchio ciclo Commisso. Un fedelissimo della proprietà, certo. Ma un dirigente modesto non riconosciuto nel suo ruolo né a Firenze, né in Italia. Il salto di qualità da responsabile della comunicazione a Direttore Generale è stato troppo grande. Saluterei anche Paolo Vanoli. Brava persona e buon tecnico. Ma una Fiorentina ambiziosa ha bisogno di un allenatore con spessore e idee diverse. Un consiglio: ascolti di più chi gli sta insegnando a comunicare.

Cosa vorrei

Intanto vorrei un Direttore Generale vero, forte, autorevole. Un tipo alla Marotta per intenderci. Con una simile figura si potrebbe anche tenere Paratici che non è un Direttore ma è un ottimo capo scouting. Nel ruolo di uomo solo al comando ha fatto disastri ma guidato, come lo era alla Juve da Marotta, può fare la differenza. Poi, vorrei un Direttore tecnico che conosca Firenze. Vorrei ripetere l'operazione Ranieri-Roma. E qui la figura giusta c'é: Cesare Prandelli. Questa società deve fiorentinizzarsi, deve avere una figura che spieghi Firenze ai vecchi e ai nuovi, deve ritrovare il gusto di parlare anche con la "C strascicata", non solo in inglese. Prandelli è un non fiorentino che sa spiegare Firenze in maniera fantastica. E, infine, come allenatore vorrei un toscano. Sara Meini, una collega bravissima, ha fatto tre nomi a Radio Firenze Viola: Spalletti, Sarri, Baldini. Ha ragione. Punterei su Baldini perchè penso abbia più fame di Luciano e Maurizio.



P.s. continuo a credere questa anche questa confusa Fiorentina non abbia niente a che vedere con la zona retrocessione. Spero di non sbagliare.