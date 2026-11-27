Vanoli, Udine non è un ultimatum. Dal faccia a faccia alle richieste: le idee del club sull'allenatore

Come ricostruisce La Nazione, il ritiro della Fiorentina è iniziato ufficialmente ieri a mezzogiorno al Viola Park, dopo l'arrivo alla spicciolata dei giocatori e dei dirigenti. La prima giornata è stata soprattutto un'occasione per confrontarsi e provare a lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta contro il Monza. Dopo il pranzo, la squadra ha rivisto in sala video gli episodi della partita del Brianteo, prima di svolgere il primo allenamento in vista della trasferta di Udine. C'è stato anche un nuovo faccia a faccia tra Vanoli e il gruppo, con toni più distesi rispetto al confronto avvenuto in Brianza: l'allenatore ha chiesto maggiore impegno e umiltà, spiegando che la scelta del ritiro non deve essere interpretata come una punizione, ma come un'opportunità per ritrovare unità e ripartire insieme.

Tutto il gruppo viola unito

Al fianco della squadra e del tecnico resterà per tutta la durata del ritiro anche la dirigenza, con Ferrari, Goretti e Paratici presenti al Viola Park. Una vicinanza che rappresenta anche un segnale di sostegno nei confronti di Vanoli, nonostante le voci su un possibile cambio in panchina. Secondo il quotidiano, la partita di domenica contro l'Udinese sarà certamente importante, ma al momento non avrebbe già i contorni di un ultimatum: in caso di risultato o prestazione deludenti, la società potrebbe concedere all'allenatore altre due o tre gare per provare a invertire la rotta. Il club, infatti, vorrebbe evitare di ritrovarsi con un terzo tecnico a libro paga dopo appena quattro mesi dall'inizio del campionato.