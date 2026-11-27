La Fiorentina studia il post De Gea: occhi su Beltran, ma il River vuole il rinnovo
La Fiorentina guarda già al futuro della propria porta e inizia a valutare i possibili profili che potrebbero raccogliere l'eredità di David De Gea. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, nonostante la leadership dello spagnolo difficilmente verrà messa in discussione durante il mercato di gennaio, la società viola sta lavorando in prospettiva, con l'obiettivo di individuare un nuovo portiere in vista della prossima estate. Tra i nomi seguiti da qualche mese c'è quello di Santiago Beltran, estremo difensore argentino di 22 anni attualmente al River Plate.
Il giocatore è legato al club argentino fino a dicembre 2027, ma il suo profilo ha attirato l'interesse di diverse società europee. Per questo motivo i Millionarios vorrebbero convincerlo a prolungare il contratto, proponendogli anche un importante adeguamento dell'ingaggio. Fino a poco tempo fa Beltran non sembrava particolarmente intenzionato a rinnovare, ma la sua posizione potrebbe cambiare nelle prossime settimane. La Fiorentina continua a seguirne con attenzione la situazione, senza trascurare la crescita di Tommaso Martinelli, attualmente in prestito all'Avellino. Il reparto portieri, dunque, resta un tema da affrontare soprattutto in ottica futura, mentre per gennaio le priorità saranno altre.
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