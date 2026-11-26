Fiorentina, Vanoli e l'ipotesi 3-4-3. Per La Nazione è percorribile in futuro
Come analizza stamani La Nazione, tra le soluzioni al vaglio di Vanoli per sistemare la Fiorentina c'è anche il passaggio alla difesa a tre. Un'ipotesi che il tecnico ha già ammesso dopo la sconfitta contro il Monza, spiegando però che finora non ci sono state le condizioni per lavorarci, soprattutto a causa delle numerose assenze nel reparto arretrato. Gli infortuni di Pongracic, Ranieri e Vieri hanno infatti ridotto le alternative a disposizione, rendendo difficile sperimentare il nuovo assetto già domenica contro l'Udinese. Più probabile che se ne riparli nelle prossime settimane, quando la rosa tornerà ad avere più giocatori a disposizione.
Il modulo preso in considerazione sarebbe il 3-4-3, che permetterebbe di mantenere due esterni offensivi ai lati di Pellegrino e di valorizzare le caratteristiche dei terzini, maggiormente liberi di spingere grazie alla copertura di un centrale aggiuntivo. Resterebbe però da risolvere il problema dell'equilibrio in mezzo al campo, con la necessità di trovare una coppia di centrocampisti in grado di garantire adeguato filtro davanti alla difesa. Una soluzione da monitorare anche in vista del mercato di gennaio.
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