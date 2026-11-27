Beto torna dove è esploso. A Udine per ritrovare la forma del bomber

Come scrive La Nazione, la trasferta di domenica a Udine potrebbe rappresentare un'occasione importante per Beto, attaccante della Fiorentina che proprio in Friuli aveva trovato la consacrazione in Serie A. Con la maglia bianconera aveva realizzato 21 gol in 62 presenze nell'arco di due stagioni, numeri ben diversi da quelli raccolti finora a Firenze. Arrivato negli ultimi giorni del mercato estivo per offrire un'alternativa di spessore a Pellegrino, il centravanti ha collezionato dieci presenze in campionato, soltanto due da titolare e poco più di 220 minuti complessivi, senza ancora riuscire a trovare la via della rete. Contro il Monza, nel finale, è andato vicino al gol, colpendo il palo.

L'ultima volta che Beto è partito dal primo minuto risale al 10 ottobre, nella trasferta di Genova. Da allora ha raccolto sei apparizioni da subentrato, per un totale di appena 59 minuti. Se da una parte l'attaccante non è riuscito a sfruttare pienamente le occasioni avute per convincere Vanoli, dall'altra è anche vero che il suo spazio è stato piuttosto limitato. In una Fiorentina che sta incontrando grandi difficoltà, ritrovare un centravanti con le sue caratteristiche potrebbe rivelarsi prezioso. Il tecnico dovrà individuare il modo migliore per valorizzarne le qualità e Beto sarà chiamato a dare risposte concrete ogni volta che verrà impiegato. La sfida contro la sua ex squadra potrebbe essere l'occasione giusta per sbloccarsi e rilanciarsi.