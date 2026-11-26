Mastantuono, parole da leader. Corriere dello Sport: "I viola lo aiutino a rendere al meglio"

Come analizza il Corriere dello Sport-Stadio, il messaggio pubblicato da Franco Mastantuono sui social dopo il 3-0 contro il Monza, con le scuse ai tifosi e la promessa di rialzarsi tutti insieme, rappresenta un gesto di responsabilità e vicinanza alla piazza viola. Al di là delle parole, però, restano alcune difficoltà sul campo. L'argentino è il giocatore della Fiorentina che ha perso più palloni: 189 in totale. Un dato legato anche alla sua tendenza a cercare il dribbling e la giocata individuale, ma che evidenzia come spesso i suoi tentativi non producano risultati concreti.

Anche i numeri offensivi invitano a una riflessione: Mastantuono ha creato tre grandi occasioni, sfruttandone soltanto una, e ha tentato appena undici cross, di cui due riusciti. Meglio, invece, il dato sui passaggi: 56 quelli completati, secondo miglior risultato della squadra dopo Fagioli. Il quotidiano sottolinea quindi la necessità di metterlo nelle condizioni migliori per esprimere le proprie qualità, anche attraverso una maggiore riflessione sul suo impiego a destra, considerando che è un mancino.