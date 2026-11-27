FirenzeViola Nuova-vecchia Fiorentina. Vanoli torna all'antica e con Oulai-Fagioli può trovare una squadra più tecnica

La Fiorentina di Udine sarà una squadra meno "sbilanciata" rispetto a Monza, col centrocampo chiamato a dare anche più qualità

A Udine ritornando alle origini. La Fiorentina è chiamata a uscire in fretta da un momento negativo che sembra non finire mai, la squadra vista in campo a Monza ha portato tecnico e società a scegliere la strada del ritiro e alla base delle (sonore) bocciature del Brianteo, c’era l’idea di una squadra poco equilibrata, sbilanciata fra reparti e poco legata tatticamente. Per questo dalla delicata trasferta in Friuli, Vanoli sembra orientato a tornare all’antica.

Ritorno al passato

A meno di colpi di scena verrà rispolverato il 4-3-3. Non che i risultati con questo assetto siano stati scintillanti, ma una Fiorentina a trazione anteriore in questo momento è difficile da sostenere. Sia perché il momento richiede di “far ciccia”, come si dice a Firenze (tradotto in termini calcistici, è l’ora di badare al sodo), sia perché un 4-2-3-1 offensivo richiede un grande sforzo in mezzo al campo che Vanoli, in questo momento, non ha. A sua disposizione manca infatti un centrocampista di rottura - che verrà preso a gennaio - e, di contro, se c’è un’arma che la Fiorentina può ancora provare a sfoderare in mediana è la tanto reclamata coppia Oulai-Fagioli.

La mediana da rispolverare

A Firenze questi due insieme sono stati richiesti a gran voce per molto tempo, ma l’esperimento finora si è visto poche volte. Come a Genova con l’ivoriano più avanti nel raggio d’azione, ma i risultati furono sotto gli occhi di tutti. Adesso possono essere una soluzione buona per avere una squadra con più palleggio, ma proprio per il discorso di cui sopra, quindi l’assenza di un centrocampista muscolare, Oulai e Fagioli possono essere sperimentati col ritorno del blocco a tre. Ce lo ha spiegato anche Fabio Liverani, lui che di giocatori coi piedi educati si intende eccome: "Non possono giocare insieme in un centrocampo a due. A tre invece si può fare, dipende poi da chi gioca davanti". Udine può fungere da cavia, anche perché ora come ora, Vanoli non dispone di troppe alternative.