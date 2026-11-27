Via gli individualismi, Vanoli e dirigenti compattano la squadra. Il punto del Corriere dello Sport

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il ritiro al Viola Park deve rappresentare un'occasione per la Fiorentina per ritrovare compattezza e affrontare concretamente i problemi emersi nelle ultime settimane. Non una punizione, ma un momento di confronto nel quale mettere da parte gli interessi personali e riportare il bene della squadra al centro di tutto. Per questo, oltre a Vanoli e ai calciatori, sono coinvolti anche i dirigenti Ferrari e Paratici, presenti al centro sportivo per intensificare il dialogo e responsabilizzare il gruppo. Il messaggio dell'allenatore è quello di abbandonare ogni forma di individualismo e ritrovare uno spirito collettivo: la prestazione di Monza, così come altri passaggi negativi della stagione, non può più ripetersi. Servono un cambio di mentalità, maggiore consapevolezza e soprattutto risposte concrete sul campo.

Verso Udine

Il lavoro al Viola Park proseguirà fino alla partenza per il Friuli, prevista domani pomeriggio, alternando allenamenti e momenti di confronto tra giocatori, staff tecnico e dirigenza. Sul piano tattico, Vanoli sembra intenzionato a tornare al 4-3-3 già contro l'Udinese, con l'inserimento di un centrocampista in più per garantire maggiore solidità alla mediana. Brescianini è al momento il principale candidato, mentre il possibile rientro di Atta potrebbe offrire un'ulteriore soluzione e compensare la qualità persa con l'esclusione di Gonçalves. La difesa a tre resta invece un'ipotesi per il futuro, ma le numerose assenze nel reparto arretrato rendono difficile sperimentarla nell'immediato. La priorità, adesso, è ritrovare una squadra capace di reagire e dimostrare un atteggiamento diverso rispetto a quello visto a Monza.