Ma come si fa a prenderli sul serio?

L'editoriale di Stefano Prizio per Firenzeviola.it

La Fiorentina è come l’esercito di Franceschiello, l’armata borbonica dell’ultimo sovrano delle due sicilie prima che l’Italia venisse unificata e divenisse appunto Italia, una truppa che andò incontro ad una rovinosa sconfitta: sgangherati, approssimativi, scalcagnati tanto da diventare per antonomasia l’esempio di un’armata poco credibile.

E anche questa Fiorentina a conduzione americana come si fa a prenderla sul serio?

Vediamo i perchè: dopo essere quasi retrocessa l’anno scorso con Pioli e poi Vanoli in panchina, la società ha operato una campagna acquisti dispendiosa quanto mai( ancorchè squilibrata e discutibile dal punto di vista logico) e poi ha puntato tutte le fiche su Grosso per aprire un ciclo mandando via Vanoli, ma dopo tre partite disastrose è tornata a Canossa da Vanoli che tuttavia non riesce a schiodarsi dai bassifondi della graduatoria e dopo l’ultima gara indecente a Monza s’è fatto sorpassare anche dai brianzoli.I giocatori al Brianteo non hanno dato segno di carattere e volontà, per non parlare di identità di gioco o tenuta difensiva e lo stesso Vanoli li ha accusati di scarsa umiltà, tirandosi però fuori dalle colpe, un atteggiamento, questo si, presuntuoso e poco saggio che non lo aiuterà nel rapporto con la squadra. Per capire come parlano i grandi allenatori si veda Allegri che ieri dopo il buon pari in casa del City ha detto:’ Nella prima parte di stagione abbiamo curato poco la fase difensiva, per responsabilità mia’( chapeau)

Nel mentre Paratici che di questa società sarebbe il direttore sportivo

non perde l’occasione per stare ancora più zitto del solito e se ne va a Torino( Iddio sa perchè Torino). E se il ds è in Piemonte, anche il presidente Joseph, il quale comunque non è uso metterci la faccia quando le cose vanno male, se ne resta ritirato in New Jersey probabilmente nel maniero di famiglia a Saddle River e così la di lui madre Catherine. E ancora il Dg Ferrari s’adegua allo stile della casa ed evita anche lui di interloquire, forse anche perchè non essendo precisamente del ramo non saprebbe semplicemente cosa dire, un po' come lo ' chief executive officer Mark Stephan, Carneade chi era costui? Diceva il Manzoni nei Promessi Sposi. Resterebbe il buon Goretti, il quale talvolta viene mandato in avanscoperta a mettere la faccia al vento e prendersi gli schiaffi, ma stavolta Goretti si salva le gote, ce ne compiaciamo per lui.

E quei reprobi dei giocatori protagonisti di cotante prestazioni?

Quelli da oggi andranno in ritiro, è questa la severa decisione del club( ciao core): in ritiro, ma non già in un gelido e sperduto monastero di frati trappisti, bensì al centro sportivo di Bagno a Ripoli, laddove bazzicheranno tra lussi e comodità ogni giorno secondo le loro consuete abitudini. Il quadretto di famiglia in un interno viola è presto fatto, ma non ci pare comunque roba che valga la pena prendere sul serio, a meno che non sia prima o poi la realtà ad incaricarsi di toglierci i sorrisi di ironia dalle facce, a Firenze sono alcuni anni che si gioca col fuoco e non vorremmo che ponza ponza infine si finisse per bruciarsi centrando il malaugurato risultato.