Viery out un mese, Vanoli osserva Beldenti. La Nazione: "Emergenza in difesa"
Come riporta La Nazione, i problemi della Fiorentina in fase difensiva si aggravano ulteriormente dopo l'infortunio rimediato da Viery a Monza. Gli esami hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra, con uno stop che potrebbe durare almeno un mese e che rende difficile ipotizzare un suo rientro prima di Natale. Situazione simile a quella di Pongracic, ormai vicino al completo recupero ma non ancora pronto per tornare ad allenarsi con i compagni. In vista della trasferta di Udine, Vanoli potrà quindi contare soltanto su due centrali di ruolo con esperienza in Serie A: Dragusin e Ranieri.
L'emergenza costringe il tecnico a rimandare ancora l'eventuale passaggio alla difesa a tre, un'ipotesi già presa in considerazione ma difficile da realizzare con così pochi uomini a disposizione. Tra le alternative d'emergenza ci sono Valdepenas, già utilizzato da braccetto contro l'Inter, e il giovane della Primavera Dennis Beldenti. A preoccupare sono anche i numeri del reparto, con 28 reti subite in campionato: per migliorare la tenuta difensiva serviranno continuità negli interpreti e maggiore lavoro sui meccanismi di squadra. In questo senso, il rientro di Pongracic potrebbe rivelarsi fondamentale.
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