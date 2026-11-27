Vietati i telefoni, sì ai social. Gazzetta: "Ecco le regole del ritiro al Viola Park"

Come riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ritiro al Viola Park non rappresenta soltanto un'occasione per lavorare sul campo, ma soprattutto un momento per ritrovare compattezza, unità e consapevolezza dopo il difficile avvio di stagione. La decisione è arrivata lunedì sera, dopo la pesante sconfitta contro il Monza, ed è stata condivisa da tutte le componenti del club: società, allenatore e giocatori. L'obiettivo è ricompattare il gruppo e affrontare insieme una crisi che si riflette inevitabilmente sulla classifica, con la Fiorentina ferma a 9 punti dopo 12 giornate. In questo momento la priorità è pensare esclusivamente alla salvezza, cercando di conquistare un punto alla volta fino al traguardo dei 40.

Le regole del ritiro

Per favorire il confronto e la condivisione, il club ha stabilito il divieto di utilizzare i telefoni negli spazi comuni del centro sportivo, così da incentivare dialoghi, riflessioni e momenti trascorsi insieme. Non è stato invece imposto alcun blocco all'utilizzo dei social network, lasciando libertà di espressione ai calciatori e confidando nella loro sensibilità rispetto al momento attraversato. Anche le giornate sono state organizzate con orari molto precisi: sveglia tra le 8 e le 8.30, brunch alle 9.30 e allenamento alle 12.30, seguito dal pranzo. Il programma prevede poi merenda, cena alle 20 e riposo in camera. Tutto è stato pianificato in funzione della trasferta di domenica contro l'Udinese, una partita fondamentale per provare a dare una prima risposta sul campo e cominciare a risalire la classifica.