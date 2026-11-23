Fiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri

La Fiorentina a Monza per la prima di 4 gare verità, la qualità viola deve fare la differenza, con mille tifosi al seguito. E che bella sfida tra Varela e Pellegrino

Partiamo da qui. Saranno in 1000 stasera a tifare Fiorentina in un lunedì feriale, con tutti disagi legati ad una trasferta non comoda e a inizio settimana. Se ci pensate bene sono un bel numero queste anime viola, pronte a sostenere la squadra di Vanoli. Un messaggio di amore inequivocabile che ha necessità di essere corrisposto. Serve una grande prestazione, occorre una bella vittoria. Per i 1000 e per tutti quelli rimasti a casa. Non ci sono scorciatoie, tanto per capirsi.

Il momento verità in 4 gare

Oggi il Monza, poi Udinese, Cagliari e Parma. Non sono ostacoli facili, ma nemmeno così difficili. E’ l’ora che la Fiorentina estragga dal proprio tessuto connettivo tutta la qualità di cui dispone. Deve spingere sul gas per viaggiare più velocemente. Non ci sono discussioni. Ci sono gare, questa più di altre, che non possono essere fallite. Per la classifica e per le polemiche. Firenze cerca risposte dai viola, adesso vanno fornite. Vincere a Monza significherebbe cominciare a vincere… Una sequenza di successi, un filotto, una striscia, fate voi. Ma la continuità dei 3 punti è l’unica medicina che consentirebbe ai viola di decollare, staccandosi da quel terreno paludoso e pericoloso. Quesa sosta, a detta di Vanoli, è stata gestita in modo migliore perché normale, cioè non lunga come la precedente. La lezione è andata a memoria, quantomeno lo speriamo sentitamente.

Monza e Fiorentina hanno gli stessi numeri

Occhio al Monza che è sì terzultimo in classifica e che ne ha perse 8 su 11 di partite, ma secondo le cronache in talune gare avrebbe meritato di più, a partire dall’ultima in casa con l’Atalanta. Sconfitta maturata anche per colpa di un prodigioso Carnesecchi. I brianzoli hanno numeri in fotocopia con la Fiorentina: stessi gol fatti (17) e medesimi quelli subiti (25). Da qui si evince che le difese sono molto allegre e davanti Juric e Vanoli qualcosa creano.

Varela-Pellegrino: fida tra 9 veri

Sarà una bella sfida tra due numeri 9 veri come Varela e Pellegrino. Insieme hanno messo dentro 16 palloni (il portoghese 9 in campionato ed è capocannoniere e due in coppa, l’argentino 4 in A e uno in Coppa Italia). Varela che il Monza ha prelevato l’estate scorsa dal Benfica per la modica cifra di 3 miloni, ora vale 35-40 stante le ultime valutazioni del calciomercato. Su di lui ci sarebbero molte squadre, tra cui il Napoli, il più convinto, e anche la Juventus. Varela ha vissuto in questi giorni la prima convocazione in nazionale (i lusitani hanno aperto un nuovo cammino senza Ronaldo) anche se non ha esordito, guardando dalla panchina Galles e Danimarca. Ma intanto ci è arrivato. E’ figlio d’arte, suo padre faceva il difensore e ha smesso di giocare appena un anno fa…

Pellegrino (pure lui con un babbo calciatore e nazionale argentino, seppur con sole 3 presenze, ai tempi di Batistuta) con calma e dedizione si sta ponendo all’attenzione dei tifosi viola. Non è arrivato da sconosciuto perché a Parma aveva firmato nel complesso 12 gol nella stagione scorsa. Mateo però dà la sensazione di crescere partita dopo partita. Del resto per gli argentini a Firenze soffia sempre un buon vento.

Conferme, ballottaggi e ritorni in formazione

Vanoli si porterà fino a stasera un ballottaggio tra Njie e Gnonto, con l’italiano in vantaggio. Lo svedese è tornato acciaccato dall’esperienza in nazionale, una botta alla coscia che forse ancora non è stata riassorbita del tutto. Il tecnico viola non vorrebbe rischiarlo. Ecco perché Gnonto è pronto. In difesa, invece, sembra sia pronto il ritorno di Ranieri dal primo minuto. La rotazione sarebbe con Viery. Se alla fine giocheranno questi, rispetto all’ultima gara prima della sosta, il pareggio con la Juventus al Franchi, ci saranno solo due novità: Ranieri e Gnonto. Poi gli stessi. A centrocampo infatti Ndour è a posto e sarà schierato al fianco del confermato Oulai. Per Fagioli, dunque, in vista un’altra panchina. A meno che non ci siano sorprese…