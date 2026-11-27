FirenzeViola Ma perché uno come Cesare deve stare fuori dalla Fiorentina?

Il calcio italiano non è altro che uno spaccato del Bel Paese. Nessuna differenza, soprattutto nelle lacune. Il merito fa fatica ad emergere, questo nel migliore dei casi, altrimenti resta proprio sommerso. Un tempo magari era diverso, ora non e’ piu’ cosi. E allora zero meraviglia se uomini come Cesare Prandelli sono a casa. Troppe conoscenze, troppa esperienza, troppa capacità di discernere il cachemire dal misto lana, troppa saggezza… Qualità in purezza. E quest’ultima produce fastidio, oscura l’abbagliamte mediocrità.

Vuoi mettere, invece, chi non sa quel fa e fa quel che non sa… Il nescente che non distingue un destro da un mancino, ma sa mettere sempre il faccione in posizione di telecamera. Utile nella sua inutilità, portatore sano di parole di plastica, difficili da smaltire anche nella raccolta differenziata.

Come Cesare ce ne sono altri, questo e’ l’andazzo. Lui poi, con le radici nella bassa bresciana e il cuore a Firenze, ama la Fiorentina con un sentimento profondo. Varrebbe doppio se lavorasse coi viola, dopo le due precedenti esperienze in panchina. La prima sontuosa, la seconda piena di sofferenza, seppur buona per raccogliere punti salvezza da dividere con Iachini. Ma perché uno come Prandelli deve stare fuori dalla Fiorentina? Sembra incredibile. Quanto potrebbe dare senza chiedere niente in cambio? Bonta’ sua non ha bisogno di nulla dopo una carriera aurea. Abita pure a Firenze, cosi per dire. Sarebbe comodo.

Mercoledì sera, ospite del Viola Club 2005, intitolato all’indimenticato Celeste Pin - un altro “straniero” trasformatosi in fiorentino piu’ di tanti fiorentini -, Cesare ha parlato ai giornalisti presenti per circa tre minuti. Centottanta secondi di perle, senza fallire una virgola. Cesare avrebbe avuto voglia di tirare fuori tutto il dolore che custodiva nel vedere la sua Fiorentina in queste disastrate condizioni. Ha gestito la rabbia, ma un paio di concetti l’ha estratti. Uno dovrebbe diventare un manifesto da esporre in piazza Duomo: “Per capire Firenze bisogna amarla…”. Non serve aggiungere nulla, una sentenza che dovrebbe far riflettere tutti gli innamorati della Fiorentina e che non si danno pace di fronte a questo scempio. Col secondo è andato dritto al bersaglio: “Ma quale ritiro… Questa era le settimana per tenere la squadra in mezzo alla gente…”. Grazie Cesare, perdonali se non ti comprendono. Il calcio non e’ per tutti.