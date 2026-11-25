Caos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione

Un'altra sconfitta pesante, dopo una sosta, in una partita che valeva più di tre punti. Sì, perché dopo le tre partite senza sconfitte contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, la gara contro il Monza aveva assunto, nel corso delle due settimane senza campionato, un valore più ampio. Vincere avrebbe avuto il significato di essersi lasciati definitivamente alle spalle gli interminabili mesi trascorsi nelle zone bassissime della classifica, mentre al contrario, perdere, avrebbe avuto il significato che l'obiettivo non sarebbe cambiato.

E il verdetto è stato chiaro: anche quest'anno la Fiorentina dovrà lottare per la salvezza. Nei fatti rispetto a 12 mesi fa, in casa viola è cambiato tutto: prima l'arrivo di Paratici, al posto di Pradè, e poi la rivoluzione totale della rosa nel mercato scorso. Le facce dei giocatori sono tutte diverse, o quasi, ma la sostanza è incredibilmente la stessa. Sembra non essere cambiato niente. Sconfitte, poche soddisfazioni, una squadra che non ha un'identità e delusioni in serie. Il timore di dover vivere un intero campionato a lottare per non retrocedere lo avevamo un anno fa come adesso e questo la dice lunga su quello che non ha funzionato da giugno a oggi.

Gli errori di Paratici

Del calciomercato di Paratici ne abbiamo parlato in ogni modo possibile e la nostra idea, da settembre a ora, non è cambiata: il direttore sportivo della Fiorentina ha avuto carta bianca, ha scelto tutti i giocatori, ha speso più di 150 milioni di euro, ha formato praticamente l'intera formazione titolare, ha ceduto praticamente tutti i "vecchi" e ha deciso di non confermare Vanoli. Poi la marcia indietro, per certi versi inspiegabile. Se Paolo Vanoli era stato reputato non all'altezza o non adatto per la nuova Fiorentina, perché è stato richiamato dopo soltanto tre mesi? Ed eccoci tornati al capitolo del "è cambiato tutto ma sembra che non sia cambiato niente". Il comune determinatore è rappresentato proprio da Vanoli. Il tecnico è lo stesso, non è cambiato né nella forma né nella sostanza, e ci sta facendo vedere quello che ci aveva già mostrato nella scorsa stagione.

Il 4-3-3 non può essere la soluzione

Chiudiamo con l'ultima considerazione. Il post gara di Monza ci ha lasciato un'indicazione ben precisa sulla Fiorentina che vedremo, o meglio, torneremo a vedere, a partire dalla gara di domenica contro l'Udinese. Dopo due partite, contro Juventus e Monza, con una formazione iniziale a trazione anteriore schiarata con il 4-2-3-1, dalla prossima partita Vanoli tornerà al 4-3-3, modulo che abbiamo visto fino alla parte finale della sfida contro il Sassuolo. Le cose, anche con un centrocampista in più e un Goncalves in meno, non andavano bene, anzi, e fino al cambio tattico era arrivata solo una vittoria, a Venezia. Il 4-3-3 più equilibrato, almeno sulla carta, non può essere la soluzione ai problemi.

Perché la Fiorentina è una squadra costruita male. Certo. Una squadra a cui mancano almeno due leader, uno a centrocampo e uno in difesa. Certo. Ma è comunque una rosa che ha l'obbligo di dover fare molto meglio di così. Da inizio settembre a oggi sono passati quasi tre mesi ma Vanoli non è praticamente mai riuscito a dare un senso a questa Fiorentina che si è sì ritrovato in mano alla quarta giornata ma che sta ormai guidando, senza fortuna, da quasi 100 giorni. A Udine Vanoli si giocherà tanto, inutile girarci intorno, perché per prima cosa dovrà dimostrare di avere lo spogliatoio in mano, anche dopo le sue parole non certo tenere di lunedì, sulla poca umiltà, rivolte ai suoi giocatori. Domenica ci sarà un altro esame: non superarlo metterebbe in dubbio tante cose, compresa la posizione di Vanoli.