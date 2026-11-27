Calciomercato L'emergenza in difesa e l'idea dei tre centrali: si infiamma il mercato

L'idea di schierare la difesa a tre e l'emergenza infortuni incoraggiano la ricerca di un centrale di difesa a gennaio: la situazione

Tra un mese preciso inizierà ufficialmente il calciomercato invernale, motivo per cui i dirigenti viola stanno predisponendo già adesso le opportune strategie da adottare. Un’idea che può emergere, sulla base della crisi attraversata dalla Fiorentina, è quella di puntare con più decisione su un nuovo centrale di difesa così da favorire l’eventuale mutamento tattico dal 4-2-3-1 al 3-4-3. In questo modo la società agevolerebbe il lavoro del tecnico che potrebbe schierare tre giocatori di ruolo e non adattati.

Il primo nome in lista e l'emergenza viola

Ad oggi il profilo più invitante è quello di Tiago Gabriel del Lecce. È l’obiettivo numero uno, per il quale tuttavia servirebbe un esborso oneroso: i salentini chiedono quasi 30 milioni. Su di lui ci sono anche Milan, Everton e Crystal Palace. La Fiorentina dovrà pure fare i conti con le assenze di Pongracic e Viery. Il primo lavora per rientrare il prima possibile e l’ex Gremio è fresco d’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. Una rinfrescata, insomma, sembra necessaria. Parola alla squadra mercato.