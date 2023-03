VITALE A RFV, Finalmente Cabral. Amrabat cedibile

Pino Vitale, direttore sportivo, ospite ai microfoni di Radio Firenze Viola ha parlato così del momento di Cabral: "E' stato contestato inizialmente, ma sono conento per lui e per il momento che sta attraversando. L'ambiente e l'allenatore lo stanno aiutando a continuare così."

Qual è il calciatore viola che ti piace di più? "Sottil e Castrovilli su tutti."

Chi sacrificheresti nel mercato di giugno, Amrabat o Gonzalez? "Nico lo considero un campione, è troppo fondamentale per questa squadra. Se il Barcellona è realmente interessato ad Amrabat, la società farebbe bene a pensare ad una possibile cessione."

Come vedresti Baschirotto alla Fiorentina? "L'organico difensivo viola è valido, al momento non penso sia necessario."

Su la Lazio: "Penso che rinuncerà a 4/5 titolari in vista della sfida di domani sera. Domenica c'è il derby e credo che si fossilizzeranno sugli impegni in campionato per raggiungere un posto in Champions."

Artem Dovbyk, attaccante del Dnipro, farebbe comodo alla Fiorentina? "Non lo conosco, ma se dovessi scegliere un futuro attaccante di prospettiva per la Fiorenitna, propenderei su Scamacca, che al West Ham sta facendo fatica ma alla Fioretina lo vedrei molto bene."