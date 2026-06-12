Mercato, suggestione Ruggeri, spunta anche il nome di Gimenez
Nelle ultime ore Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid è stato accostato alla Fiorentina. Il difensore piace molto al ds Fabio Paratici che dunque ha chiesto informazioni sul giocatore, anche se il giocatore sembra integrato nel club di Simeone. Eppure il suo nome è stato accostato anche ad altre squadre italiane visto il buon rendimento. E la Fiorentina è alla finestra anche per alzare il livello della squadra anche se forse il livello del giocatore è troppo alto per questa squadra, in una stagione senza Europa.
Se dalla Francia i media riportano un interesse viola per Mamhadou Kanté del West Ham, un nuovo nome uscito in giornata, ma proposto nei giorni scorsi anche da Firenzeviola, è stato anche quello di Santiago Gimenez, attaccante messicano in uscita dal Milan.
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