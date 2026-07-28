Dagli inviati Pengue al vertice e Bruzzone già in prima linea: l'area medica della Fiorentina si rinnova

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Il nuovo medico è al seguito della squadra nel ritiro inglese. Pengue resta il responsabile sanitario ma anche Gori seguirà la prima squadra

Non solo società e prima squadra. Qualche novità, seppur senza stravolgimenti, ha riguardato anche lo staff medico della Fiorentina. L'arrivo del dottor Marco Bruzzone (nella foto) ha infatti contribuito a ridisegnare l'organizzazione dell'area sanitaria viola, come si è già potuto notare in questi primi giorni di ritiro. Nell'amichevole contro il Gubbio è stato proprio Bruzzone il medico presente a bordo campo (e a intervenire in caso di bisogno), così come è stato il dottor Niccolò Gori - figura già presente da anni - ad accompagnare il neoacquisto Christ Oulai alle visite mediche. Non una casualità, ma il riflesso del nuovo assetto predisposto dal club: in questa fase del ritiro inglese, infatti, è l'unico medico presente al seguito della squadra, in attesa dell'arrivo del responsabile sanitario Luca Pengue (dovrebbe arrivare tra oggi e domani).

Pengue al vertice, Gori e Bruzzone con la prima squadra

La guida dell'area sanitaria resta saldamente nelle mani del dottor Luca Pengue, confermato nel ruolo di responsabile sanitario. Sarà lui a coordinare il lavoro dei medici Niccolò Gori e Marco Bruzzone, che saranno invece gli addetti alla prima squadra e seguiranno quotidianamente i calciatori tra allenamenti, ritiri e partite, sempre sotto la supervisione di Pengue. Una distribuzione dei compiti che punta a garantire una presenza costante accanto al gruppo, mantenendo allo stesso tempo un coordinamento unico dell'intera struttura medica.

Il dubbio sulla panchina e un fisioterapista in arrivo

Resta invece da capire chi accompagnerà la Fiorentina nelle gare ufficiali dalla panchina. Il regolamento FIGC prevede infatti che sia il responsabile sanitario a sedere tra i componenti dello staff durante le partite, pur lasciandogli la possibilità di delegare uno dei medici della prima squadra. Saranno quindi i primi impegni ufficiali della stagione a chiarire se Pengue sceglierà di essere personalmente in panchina oppure se affiderà questo compito a Bruzzone o a Gori. Nel frattempo prosegue anche il completamento dello staff sanitario: dopo l'addio di Andrea Giusti, infatti, la Fiorentina è pronta ad inserire un nuovo fisioterapista che andrà a rafforzare ulteriormente l'organico medico a disposizione della prima squadra.