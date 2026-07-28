Dagli inviati Seduta mattutina per la squadra in UK: Kean a parte. I video di FV

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Prosegue il lavoro della Fiorentina in Inghilterra, dove la squadra viola sta portando avanti la preparazione estiva in vista dei prossimi impegni amichevoli. La formazione guidata da Fabio Grosso è scesa in campo questa mattina per una prima seduta di allenamento, alla quale farà seguito anche un secondo appuntamento nel pomeriggio. Oggi lavoro atletico, tutti con le scarpe da ginnastica. Ripetute sul campo, squadra divisa in vari gruppi. Braschi con Viery, Jimenez seguito dal match analyst Damià Abella.

Lavoro a parte per Kean

Il ritiro inglese rappresenta un passaggio importante per mettere benzina nelle gambe e prepararsi al meglio all'inizio della nuova stagione. Tra i giocatori impegnati con un programma differenziato c'è Moise Kean. L'attaccante viola sta seguendo un percorso personalizzato, alternando lavoro individuale a momenti di allenamento insieme al resto della squadra. Una gestione mirata per accompagnare il suo inserimento nella preparazione e permettergli di raggiungere gradualmente la migliore condizione fisica.

Di seguito le immagini dell'allenamento raccolte dall'inviato di FirenzeViola.it in UK: