Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
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Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani di oggi, lunedì 27 luglio 2026.
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Joao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assaltodi Mario Tenerani
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1 Joao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assalto
Copertina
CalciomercatoComuzzo-Torino, oggi l'incontro per chiudere: i viola inseriranno un riscatto molto alto
Luca CalamaiAtta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuono
Niccolò SantiViola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzare
Tommaso LoretoKean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilancio
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