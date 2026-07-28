Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia seduta in UK

vedi letture

Prosegue la tournée inglese della Fiorentina: doppio allenamento per la squadra di Fabio Grosso quest'oggi. Moise Kean e compagni sosterranno una seduta mattutina alle 11:00 (ore italiane) e una pomeridiana alle 18:00 (ore italiane). Il tutto in vista della gara amichevole di domani contro il Watford - ore 20:45, Vicarage Road - che sarà un altro banco di prova interessante per capire a che punto siano arrivati i giocatori viola.