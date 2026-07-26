Mercato tra Joao Mario, Moreno, Comuzzo e... torna Mastantuono

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Domani potrebbero arrivare novità di mercato per la Fiorentina, in entrata e in uscita. Per quanto riguarda le uscite il Venezia sta cercando di prendere il difensore Moreno, mentre il Torino ha fatto passi concreti per Comuzzo.

In entrata saranno ore decisive per Joao Mario che ieri ha giocato un tempo dell'amichevole della Juventus mentre su Franco Mastantuono, dopo le smentite iniziali della Fiorentina arrivano conferme sull'interesse.