Dalla Francia, viola interessati a Mohamadou Kanté del West Ham
Secondo quanto fa sapere il portale Footmercato, tra i profili seguiti dalla Fiorentina Mohamadou Kanté. Mediano francese classe 2005 di proprietà del West Ham, reduce dalla retrocessione in Championship, per Kanté la concorrenza è agguerrita. Oltre ai viola hanno manifestato il loro interesse altri club, tutti provenienti dalla Ligue 1: si tratta del Marsiglia e del Monaco.
La situazione di Kanté
Col West Ham c’è un contratto in scadenza nel 2031, motivo per cui il costo è alto: circa 20 milioni di euro. Il punto a favore degli eventuali acquirenti può essere la situazione economica degli Hammers che comporerebbe semmai formule più accessibili. Chissà che la Fiorentina non decida di accelerare per Mohamadou Kanté, facendo leva proprio sulle difficoltà del club inglese.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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