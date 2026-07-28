Dagli inviati Longo (vice Grosso): "Ricordi fantastici con la Fiorentina in C2. Firenze ci darà la spinta"

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Raffaele Longo, vice allenatore viola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti in UK a margine dell'allenamento

Raffaele Longo, vice di Fabio Grosso alla Fiorentina, ha parlato a margine della seduta mattutina in Inghilterra. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: “Stiamo lavorando bene, i ragazzi si sono messi subito a disposizione. Noi proviamo per prima cosa a trasmettere il sistema più opportuno e poi a raggiungere una preparazione atletica adeguata”.

Come è nata la collaborazione con Grosso?

“L’ho conosciuto tre anni fa, è un allenatore di grande personalità. Prova sempre a mettersi in gioco, migliorandosi e migliorando gli altri. Mi ha fatto una telefonata, siamo partiti insieme e abbiamo trascorso due anni direi discreti”.

Lei è diventato famoso a Firenze per quella citazione “ore decisive per Longo”…

“Parliamo di 24 anni fa, facemmo una cavalcata incredibile in C2. È stato un bel testa a testa col Rimini, poi abbiamo vinto il campionato. C’erano ragazzi come Quagliarella e Diamanti, ma anche veterani come Di Livio”.

Quanto manca a essere ponti?

“È presto, lavoriamo assieme da appena quindici giorni, c’è un po’ di via vai di giocatori. L’importante è che non ci siano infortuni”.

La qualità del centrocampo vi sta soddisfacendo?

“Tutta la rosa ha grande prospettiva per fare un campionato importante. È l’anno del Centenario, questo non deve essere un peso ma lo stimolo per fare una grande stagione”.

Come si aspetta l’accoglienza al Franchi?

“Io ricordo che c’erano 15 mila abbonati ai miei tempi. Conosco benissimo l’ambiente viola, speriamo di creare l’empatia giusta, perché Firenze può darci una grande spinta”.

Cosa ha pensato quando ha saputo di poter andare a Firenze?

“Bellissimo, 24 anni fa è stata un’avventura stupenda, so quello che pò dare questa città. La società riparte da un progetto nuovo e come tale potranno esserci degli ostacoli ma vogliamo fare un campionato importante”.