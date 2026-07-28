Polverosi: "I tifosi viola possono sognare. Il bello deve ancora venire"

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Il giornalista Alberto Polverosi ha scritto un fondo per il Corriere dello Sport - Stadio sull’andamento del mercato viola. Polverosi riparte dai tanti acquisti già definiti dalla Fiorentina: “E non finisce qui, non può finire qui perché a Grosso mancano i giocatori fondamentali, le ali col gol in canna.

[...] Se sommiamo questo mercato alle due sessioni della stagione scorsa, sono stati investiti per ora la bellezza di 165 milioni di euro, cifra destinata ad aumentare. Al di là delle cessioni che alleggeriranno la spesa (quella eventuale di Kean per esempio), siamo di fronte a un netto ed evidente cambiamento di rotta che spinge i tifosi a sognare, anche perché, come detto, il “bello” deve ancora arrivare. […] Il vero salto in avanti è atteso in attacco”.