Calciomercato Ruggeri-Fiorentina, profilo gradito ma troppo alto: la situazione

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Il segreto di Pulcinella è che la Fiorentina sia alla ricerca di un difensore mancino, possibilmente duttile e che possa ricoprire anche il ruolo di terzino. Nelle scorse settimane sono emersi alcuni nomi graditi come Viery del Gremio, a cui i viola hanno fatto pervenire un’offerta da 12 milioni, rispedita al mittente con richiesta di 20 milioni. Altro giocatore da tenere d’occhio è Adam Obert del Cagliari, per il quale le cifre sono decisamente più basse: qualcosa come 8-10 milioni di euro. Ma non solo.

Ruggeri, profilo gradito ma troppo alto

Nelle ultime ore è uscito il nome di Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid. Pure lui mancino e volubile. Ma secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, per quanto la Fiorentina possa avere manifestato il suo interesse, si tratta di un profilo troppo alto e costoso. Gli spagnoli, che l’hanno pagato 18 milioni più bonus, lo valutano oltre 30 milioni. Oltretutto gioca titolare e quest’anno ha totalizzato 47 presenze. È il quinto calciatore più impiegato da Diego Simeone e ha un contratto valido fino al 2030.

Gosens sul mercato: serve il suo sostituto

Ad ogni modo la ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche è da ricondurre alla volontà della Fiorentina di cedere Robin Gosens. Il classe 1994, che vorrebbe continuare la propria avventura a Firenze dove ha un contratto in essere fino al 2028, è stato messo sul mercato. La dirigenza viola ha individuato in lui uno dei primi giocatori di cui liberarsi per abbassare il monte ingaggi: ricordiamo che Gosens guadagna 2 milioni di euro netti a stagione. Ecco che si scalda il mercato dei terzini.