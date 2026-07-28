Ieri mattina i viola avevano bloccato Comuzzo-Toro. La ricostruzione

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L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’acquisto di Pietro Comuzzo da parte del Torino. Un colpo di mercato targato Gianluca Petrachi, che l’ha strappato alla concorrenza di mezza Serie A. In queste settimane, infatti, diverse società nostrane avevano cercato e sondato il terreno con l’agente Michelangelo Minieri per il talento classe 2005: dalla Lazio al Sassuolo passando per Bologna, Como e Udinese.

Le cifre dell'operazione

Il difensore arriva alla corte di Ignazio Abate in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (20 milioni). Senza neanche una percentuale sulla futura vendita in favore della Fiorentina, com’era stato inizialmente richiesto dalla dirigenza della Fiorentina e che aveva richiesto ieri mattina di rallentare le negoziazioni, poi sbloccate nel tardo pomeriggio grazie al lavoro diplomatico dell’agente Minieri.