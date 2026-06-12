FirenzeViola Gimenez idea per l'attacco della Fiorentina. 30 milioni di dubbi, è in uscita dal Milan

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L'ultimo nome per l'attacco della Fiorentina porta a Santiago Gimeze, il Bebote pagato 30 milioni dal Milan. Il messicano piace

Radiomercato propone l'ultimo nome per l'estate della Fiorentina che si appresta ad essere infuocata almeno dal punto di vista delle idee. Tanto da cambiare, un budget limitato e un nuovo direttore sportivo già al lavoro da settimane attraverso il reparto scout rivoluzionato proprio con l'arrivo di Paratici. Il lavoro che attende il club viola è molto grande e anche per questo i nomi valutati sono tantissimi. Tra questi è spuntato Santiago Gimenez che potrebbe diventare un'idea concreta nel caso davvero qualcuno mostrasse interesse concreto per Moise Kean.

30 milioni di dubbi a Milano

Gimenez arrivò al Milan dopo una trattativa serrata ormai un anno e mezzo fa, quando il club rossonero decise di dare una svolta al suo attacco e investire 30 milioni di euro per arrivare all'attaccante messicano. Una proposta che fece felice il Feyenoord - club nel quale si è affermato e che è rimasto molto legato al Bebote, soprannome di Gimenez - ma soprattutto il calciatore che ha poi confessato di aver sempre tifato il Milan in Italia. Per questo c'erano tante attese a San Siro, attese che però sono state disattese dalle prestazioni del calciatore attualmente al Mondiale (ieri 0 minuti in campo nella vittoria del Messico contro il Sudafrica). Dopo 18 mesi è già tempo di dirsi addio, con il Milan che è destinato a mandarlo via se troverà una soluzione economicamente sensata. Chissà che non possa arrivare proprio dalla Fiorentina.

La proposta di Firenzeviola

In un editoriale di qualche giorno fa, Pietro Lazzerini su Firenzeviola.it proponeva proprio Santi Gimenez come possibile idea per la Fiorentina: "Per l'attacco - aveva scritto in un editoriale - se dovesse partire Kean, avrei due idee nostrane di alto livello: una viene sempre dal Milan e risponde al nome di Santiago Gimenez, l'altra porta a Roma sulle tracce di Dovbyk. Strade tutt'altro che semplici, ma sono due giocatori che devono rilanciarsi e potrebbero partire in prestito o per cifre inferiori rispetto all'acquisto da parte dei rispettivi club. Queste sono solo idee di facile reperibilità. Quello che mi aspetto da Paratici però è un mercato di tanti nomi fuori dal circuito del mercato tradizionale".