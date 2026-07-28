Sancho svincolato, TMW: "La Fiorentina prepara un triennale"

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TuttoMercatoWeb.com ipotizza un trasferimento di Jadon Sancho alla Fiorentina. L'esterno, ex Manchester United e l'anno scorso all'Aston Villa, piace molto a Fabio Paratici, che lo conosce bene ed è un suo estimatore. Per questo nei piani c'è una possibile offerta al calciatore, attualmente svincolato dopo gli anni di contratto con i Red Devils e i tanti prestiti che non hanno portato a un trasferimento definitivo.

Contratto di tre anni

Sul piatto ci sarebbe un triennale, a cifre contenute rispetto a quelle che guadagnava fino alla stagione scorsa (intorno ai 10 milioni di euro netti) e arrivare a un accordo. Sancho per ora non ha ancora dato una risposta, ma nelle prossime ore scioglierà le riserve: un anno fa non ha aperto al trasferimento alla Roma - con Gian Piero Gasperini che lo aveva espressamente richiesto a Massara - salvo poi rimanere in Premier League. Ora la scelta probabilmente è per un altro campionato.

C'è anche un'offerta del Dortmund

Sancho ha dato il meglio di sé in Germania ed è per questo che il Borussia ha fatto un'offerta per provare a riportarlo in gallonero. Concorrenza quindi decisamente complicata per la viola che, però, continua ad avere ambizioni dopo i già tanti acquisti conclusi.