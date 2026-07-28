Spunta la clausola sulla rivendita se Comuzzo sarà riscattato dal Toro

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Un'estate fa Pietro Comuzzo aveva scelto di restare alla Fiorentina, rifiutando sia il Napoli sia la ricca offerta da 35 milioni dell'Al Hilal. Oggi, dopo una stagione difficile, il difensore classe 2005 è invece pronto a salutare Firenze. Come riporta la Repubblica (ediz. Firenze), giocherà nel Torino in prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato tra i 19 e i 20 milioni. Nell'accordo è prevista anche una clausola che garantirà ai viola il 50% della futura rivendita in caso di successiva cessione da parte dei granata.

La strategia di Paratici

L'operazione, voluta da Fabio Paratici, risponde a due esigenze: permettere a Comuzzo di trovare maggiore continuità in un ambiente con meno concorrenza rispetto alla Fiorentina e rinviare un'eventuale cessione definitiva al 2027, puntando su una futura valorizzazione del giocatore. Se il Torino esercitasse il riscatto, la Fiorentina incasserebbe circa 20 milioni di euro, ai quali potrebbe aggiungersi un ulteriore guadagno grazie alla percentuale sulla futura rivendita. L'obiettivo del club viola, però, è soprattutto quello di rilanciare Comuzzo, nella speranza di ritrovarlo protagonista anche in maglia gigliata.