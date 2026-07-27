Fiorentina a Teddington, verso il Watford: il programma di lavoro di oggi

Fiorentina a Teddington, verso il Watford: il programma di lavoro di oggi
Oggi alle 09:09Notizie di FV
di Redazione FV

Prosegue il ritiro inglese della Fiorentina. La squadra di Grosso continua a lavorare in quel di Teddington, in vista dell'amichevole di mercoledì con il Watford. La base dei viola sarà Teddington fino al 31 luglio, per poi partire alla volta dell'Austria per l'amichevole con il Real. Oggi i viola svolgeranno doppio allenamento, precisamente alle 11 e alle 18 italiane.

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