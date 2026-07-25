Atta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuono

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Mi è piaciuta la prima Fiorentina inglese. La squadra di Grosso ha affrontato una squadra molto più avanti nella preparazione. C’era il rischio di prendere una bastonata. Invece siamo stati in partita. Però, c’è un però. Servono attaccanti esterni. Ne servono in fretta almeno un paio. Il fenomeno che cerca Paratici può arrivare anche a metà agosto. E’ giusto aspettare che si liberi un elemento che oggi magari direbbe no alla Fiorentina perché vuole qualcosa di più. Ma almeno due giocatori di ruolo sono fondamentali per iniziale a lavorare al 4-3-3. Per prendere confidenza con certi movimenti, per abituare i centrocampisti e il centravanti a occupare gli spazi giusti.

Atta uno spettacolo, Dodò da vendere in fretta

Niente voti per la sfida con il QPR. Solo un paio di valutazioni. Atta è una meraviglia. E’ elegante. E’ decisivo. Paratici ha piazzato un colpo fantastico perchè Atta può diventare una stella del calcio europeo e indossa la maglia viola. La delusione è Dodò. Questa è una storia finita. Il brasiliano deve andarsene e in fretta. Lui ha la testa altrove. Si dice che abbia già un accordo con il Napoli. L’importante è che porti in dote almeno una quindicina di milioni. Caro Dodò non provare a giocare con una situazione contrattuale che ti aiuta. Insomma, non fare il furbo.

Kean e Paratici

Ho la sensazione, ma è solo una sensazione, che Paratici sarebbe ben felice di incassare una cinquantina di milioni vendendo Kean. In fondo, come ha ammesso il direttore della Fiorentina, lui Moise lo ha già venduto una volta. Quindi... La questione Kean è delicata. O il Como arriva subito con l’offerta giusta oppure si rischia di trascinarla a lungo. Kean ha fatto i miracoli quando si è sentito al centro del progetto, con un allenatore, Palladino, che lo adorava e lo proteggeva anche davanti a certi suoi comportamenti non proprio perfetti quando vivi in un gruppo. Se tratti Kean senza queste attenzioni rischi di perderlo. Spero che Paratici prenda su questo fronte una decisione velocemente. Io spero che resti anche se il Moise delle prime due amichevoli è da cinque in pagella.

Meglio Solomon di Cancellieri e ora meglio Bakayoko di Mastantuono

Torniamo agli attaccanti estern. Gira il nome di Cancellieri della Lazio. Non mi piace. Allora riprenderei subito Solomon. In realtà penso che con un investimento non eccezionale Paratici potrebbe consegnare nel giro di pochi giorni a Grosso due esterni di buon livello quali Solomon e Koleosho. In attesa del colpo importante. Tra i tifosi viola c’è grande attesa per il talento Mastantuono che il Real vuole dare in prestito. Un gioiello, è vero. Ma noi ora abbiamo bisogno di esterni non di fantasisti. Per me ora meglio Bakayoko del talento argentino. Poi alla fine Mastantuono può essere la ciliegina….