FirenzeViola Viola su Ruggeri e un primo indizio di mercato: la Fiorentina è pronta ad alzare il livello?

vedi letture

La notizia della Fiorentina su Matteo Ruggeri può essere letta come un indizio su quello che sarà il mercato estivo dei viola

Era da tempo che aspettavamo un segnale sul futuro prossimo della Fiorentina targata Fabio Paratici, ed ecco che oggi, in tal senso, la notizia di un interessamento dei Viola per Matteo Ruggeri dell’Atletico Madrid ci aiuta finalmente a capire quale potrebbe essere l’indirizzo che intende prendere il club in vista della prossima stagione.

Un indizio sul mercato

Sì, perché al di là del fatto che poi realmente Ruggeri possa sbarcare a Firenze, la notizia non sta tanto nel nome dell’esterno italiano ex Atalanta che a Madrid con il Cholo ha fatto molto bene in questa stagione, collezionando 47 presenze, per un totale di 3485 minuti, e mettendo a referto anche 7 assist, ma piuttosto nel tipo di profilo che il ds gigliato ha scelto di sondare per il ruolo di terzino sinistro. Un profilo in questo momento di livello, che l'anno scorso ha giocato una semifinale di Champions League, e che ai quarti di finale ha ben figurato contro uno come Lamine Yamal, e che potrebbe essere letto come un indizio su quello che sarà l’indirizzo del mercato della Fiorentina. Un mercato che, se così fosse, nonostante l’assenza delle coppe, darebbe l'idea di un club pronto a provare a prendere giocatori in grado di alzare l’asticella della rosa

Il giusto mix

Certo come detto, non sarà facile, e lo stesso Ruggeri difficilmente lascerà i Colchoneros, se non per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, ma il fatto che la Fiorentina abbia provato ed abbia sondato il laterale italiano, può fa ben sperare in vista del futuro. Questo ovviamente non significa che d’ora in poi ci si debba aspettare solo profili di top player o potenziali tali, anche perché tanto per dire i vari Thorstvedt, Volpato e via discorrendo non sono certamente dei top affermati, ma che c’è la consapevolezza in società di dover realizzare il giusto mix tra elementi di spessore internazionale (con la giusta dose di esperienza) a prospetti in rampa di lancio.