Repubblica: "Più Mastantuono di Soulé: la Fiorentina vuole il colpo sulle fasce"
Archiviata la trattativa che porterà a breve Joao Mario a disposizione di Fabio Grosso, la Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, con particolare attenzione agli esterni. La dirigenza guidata da Fabio Paratici sta infatti valutando diversi profili per aggiungere qualità e imprevedibilità sulle corsie.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, oltre alle piste che conducono a Matias Soulé e Alajbegovic, entrambe considerate tutt'altro che semplici, nelle ultime ore ha preso consistenza il nome di Franco Mastantuono. Il talento classe 2007, attualmente di proprietà del Real Madrid, rappresenta uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale. Mancino naturale, trequartista di formazione ma capace di agire anche partendo dall'esterno, l'italo-argentino risponde perfettamente alle caratteristiche ricercate dalla Fiorentina. Arrivato al Real Madrid dal River Plate per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, Mastantuono sta trovando poco spazio in una rosa ricca di campioni e il club spagnolo potrebbe valutare un prestito per consentirgli di accumulare minuti ed esperienza.
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