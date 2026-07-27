Joao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assalto

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La Fiorentina prende forma nel ritiro inglese, in attesa della seconda amichevole. Nella prima si è visto poco, ma è stato interessante. Grosso usa il blocco basso, ma quando riparte va in verticale e ancora manca una batteria di esterni. Intanto però ci sono giocatori che lanciano sensazioni interessanti: Oulai, Atta e Jimenez. Primi vagiti di una squadra ancora con le porte girevoli: chi è pronto a uscire e chi invece è destinato ad arrivare.

Joao Mario sempre più vicino

Joao Mario è sempre più vicino grazie anche ad una buonissima occasione del mercato: un prestito che alla Fiorentina puo’ far comodo, considerando che Dodò se ne andrà e dopo averlo visto in azione a Londra contro il QPR questa rimane l’unica soluzione. Il brasiliano ha staccato la spina con Firenze ormai da mesi.

Mastantuono sogno difficile

Mastantuono è un bellissimo sogno, ma non è detto che diventi realtà. Il giovane campione del Real Madrid non ha posto con Mourinho e ha bisogno di giocare. La Fiorentina potrebbe diventare l’opzione ideale, ma serve un affare che possa incoraggiare il club viola. Una manovra modello Nico Paz al Como due anni fa. Cioè avere almeno una possibilità di trattenerlo in futuro. E qui sta l’inghippo. Il sogno però continua. E’ chiaro però che Paratici deve accelerare sul fronte esterno perché è lì che adesso va chiusa la partita dello scacchiere di Grosso.

Como prepara l'assalto a Kean

Il Como invece insiste per Kean. Le voci sono pesanti. Fabregas vuole il centravanti della Fiorentina, ma i viola non scendono sotto i 40 milioni. La sfida è aperta, può succedere di tutto. Uno scenario da seguire con grande attenzione.

Torino su Comuzzo

Il Torino continua a corteggiare Comuzzo. Ci sarebbe anche il Sassuolo, ma i granata sarebbero in vantaggio. Oggi è previsto il blitz decisivo, si tratta di un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. La Fiorentina che non vorrebbe perdere definitivamente il difensore. E’ un capitale dei viola e del calcio italiano, così Paratici aveva parlato di lui un po’ di tempo fa. Speriamo non abbia cambiato idea.