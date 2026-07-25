Viola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzare

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Il caso vuole che la Fiorentina sia in ritardo nella copertura dell’unico reparto davvero decisivo per il tecnico Grosso: le corsie esterne. Qualcuno è convinto che il ds Paratici possa moltiplicare pani e pesci, e probabilmente lo pensa anche lui, ma non è così. La legge del mercato è democratica, i profili alti costano caro. Garnacho è andato all’Aston Villa per 50 milioni, Soulé ne vale 35, Alajbegovic almeno 30. È normale che dopo la marea di milioni stanziata per il centrocampo e la difesa il potere d'acquisto della società sia diminuito. I viola erano sicuri di poter prendere un esterno offensivo già in settimana e invece, colti di sorpresa dalle richieste esorbitanti, dovranno aspettare. Ma nemmeno troppo visto che è appena iniziata la seconda parte del ritiro estivo.

Kean in uscita: si valuta Pellegrino

Moise Kean potrebbe aiutare a fare cassa, per questo il club non nasconde nemmeno più la sua speranza di cederlo per 40 milioni. Il classe 2000 sta cercando una sistemazione insieme ai suoi agenti. Ad oggi si è interessato solo il Como, che secondo quanto ci risulta tornerebbe alla carica se ricevesse le dovute garanzie sulla tenuta atletica del calciatore. Nel frattempo la Fiorentina ha contattato i procuratori di Mateo Pellegrino del Parma. L'argentino è tra i potenziali sostituti di Kean, ma le pretese economiche della controparte non sono indifferenti: servirebbero 20 milioni di euro per aggiudicarsi il suo cartellino. Da non scartare Artem Dovbyk della Roma, che i potrebbe partire in prestito.

Joao Mario a un passo. Ok Valdepenas

Passando ai terzini, la Fiorentina ha già un accordo di massima con la Juventus per Joao Mario. L'operazione prevederebbe il prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni. Il portoghese, fuori dal progetto bianconero, ha accettato di trasferirsi a Firenze e conta di farlo entro pochi giorni. La fumata bianca è vicina, ma sarà necessario sfoltire la corsia di destra cedendo Dodo - il suo entourage lavora per sistemarlo - e Fortini per cui il Torino non ha ancora chiuso, in quanto Paratici chiede almeno 10 milioni. Sulla sinistra non è in pericolo l’affare Victor Valdepenas: il Real Madrid vuole riscuotere denaro contante e quindi non si opporrà alla sua partenza. Lo spagnolo dovrebbe arrivare la prossima settimana in occasione dell’amichevole coi blancos.

Ancora quindici esuberi

È proprio vero che è più facile comprare che vendere. Oltre a Kean, Dodo e Fortini, la Fiorentina dovrà piazzare una discreta serie di esuberi tra chi è rientrato dal prestito e chi è semplicemente fuori dal progetto. Moreno e Sohm non sono stati convocati per la tournée inglese per ovvie ragioni di mercato. L’argentino sta valutano l’offerta del Wrexham, ma occhio anche a Monza, Getafe ed Espanyol. Poi ci sono i vari Valentini, Nzola, Sotti, Vannucchi. Senza dimenticare i Gudmundsson, Comuzzo, Pongracic, Fabbian, Brescianini, Piccoli, Braschi. Gud non ha offerte ed è valutato 15 milioni. Il Sassuolo ha fatto un sondaggio per Comuzzo che costa 20 milioni. La Lazio tratta con Piccoli ma non ha ancora chiuso per via del prezzo: la richiesta è di 20 milioni. Sempre i biancocelesti sono su Fabbian e Brescianini. Sarà un’estate lunga.