FirenzeViola Nessun problema per Kean: si tratta di gestione atletica prevista

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Nessun problema per Moise Kean: il giocatore sta svolgendo un programma di lavoro previsto dallo staff tecnico della Fiorentina

Arrivano ulteriori rassicurazioni sulle condizioni di Moise Kean. Secondo quanto filtra da fonti vicine all'entourage dell'attaccante della Fiorentina, non esistono particolari preoccupazioni dal punto di vista fisico e il giocatore sta proseguendo regolarmente il proprio percorso di preparazione. La scelta dello staff tecnico e medico viola è quella di non accelerare i tempi. Kean, infatti, non ha riportato infortuni né presenta problematiche specifiche, ma il suo lavoro viene gestito con cautela per consentirgli di raggiungere la migliore condizione senza correre rischi inutili.

La situazione del calciatore

Per questo motivo l'attaccante sta alternando sedute con il resto del gruppo ad allenamenti personalizzati, seguendo un programma studiato nei dettagli. Lo stesso principio verrà adottato anche nei prossimi giorni che prevederanno le nuove amichevoli estive, con un impiego graduale che gli permetterà di aumentare progressivamente il minutaggio e arrivare pronto ai primi impegni ufficiali della nuova stagione.