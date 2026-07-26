La Fiorentina riparte da Teddington, al via la fase cruciale del ritiro inglese

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Dopo la sconfitta per 3-2 con il QPR Kensington, la squadra di Fabio Grosso si è trasferita a Teddington, elegante distretto a sud-ovest della capitale che fa parte del borough di Richmond upon Thames. Nel pomeriggio si è tenuto il primo allenamento, con De Gea, Kean e Christensen che hanno svolto lavoro individuale già programmato. Domani e dopodomani doppia seduta poi il 29 la partenza per la seconda amichevole, con il Watford. La Fiorentina lascerà l'Inghilterra il 31.

A fine allenamento ha parlato anche il difensore Viery, sull'amichevole e sulle indicazioni di Fabio Grosso per lui: "Grosso mi chiede di essere intenso, di giocare con forza, di non essere troppo aggressivo quando esco dalla linea difensiva visto che qui il calcio è molto tattico ma sto apprendendo ogni giorno di più".